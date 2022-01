«Salvaguardare la nostra salute»

TERMOLI. La scelta di rientrare in classe oggi a Termoli non ha raggiunto l’unanimità dei consensi. Un ragazzo che frequenta l’istituto Boccardi, di 14 anni, ci ha girato questa presa di posizione, sotto forma di lettera aperta: «Caro sindaco, cari docenti, cari genitori, reputo molto importante, secondo un mio punto di vista, la situazione epidemiologica che ci affianca dall'anno 2020. Ci troviamo, a riaprire le scuole seppur la situazione a Termoli, non dico che è degenerativa, ma non è delle migliori. Appoggio questa idea e ci tengo a condividerla con tutti i cittadini della mia città per far capire che noi ragazzi siamo ormai in grado di saper capire quando la situazione non è delle migliori, quindi la Dad non è la scusa per saltare scuola in presenza.

Anzi, può penalizzare anche. A febbraio del 2021 (se non ricordo male) la Regione ha ordinato la didattica a distanza per tanto tempo, se pur non era totalmente il caso perché i contagi permettevano la frequenza in presenza. Nel gennaio 2022 ci ritroviamo a rientrare dopo l'esecuzione di 2 screening comunali e positivi in continuazione. La scusa perfetta dei genitori, che, per pura educazione, rispetto come tutti i miei simili, è che il Covid grazie ai vaccini è solo un'influenza. Dato che esistono soggetti patologici e fragili, se coloro vengono contagiati, possono soffrire anche se vaccinati. Noi studenti chiediamo, per salvaguardare la nostra salute, la Dad almeno fino a quando la situazione non diventa leggermente più sana, tale da favorire la continua frequenza in presenza.

Lo chiediamo al sindaco e cerchiamo, sempre noi alunni, di porgere il messaggio nelle menti anche dei genitori che, purtroppo, si rivoltano ogni qual volta si sente, ormai, la parola Dad. So cosa può provare un sindaco e un presidente regionale sentendo le parole del primo ministro che paragona il mangiare una pizza con qualche amico, con le dovute precauzioni, con la scuola dove nelle classi numerose, noi studenti ci ritroviamo appena a un metro di distanza.

Per favore, la situazione è quella che è. Salvaguardate la nostra salute, quella dei docenti e dei genitori da ogni rischio che si può correre, facendolo evitare con un periodo di Dad limitato, fino a fine situazione drastica. L'importante ad oggi, che rammento da ragazzo, studente e, soprattutto, cittadino, è di fare il vaccino».