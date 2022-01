Svelare il piano dei servizi minimi

TERMOLI. In un vostro recente articolo si parla del fatto che il prossimo 25 gennaio in conferenza dei servizi i sindaci molisani discuteranno con la Regione il nuovo piano dei servizi minimi del trasporto pubblico, che prevedrebbe profonde modifiche rispetto all'assetto attuale dei collegamenti su gomma.

Tuttavia come utente dei mezzi pubblici molisani ritengo sarebbe opportuno che il nuovo piano oggetto di discussione, presumibilmente allegato alla comunicazione della convocazione della conferenza, venga reso pubblico, unitamente al dettaglio delle variazioni ipotizzate in termini di numero di corse e relativi orari rispetto a quelle attuali per ciascuna tratta.

Inoltre, poiché l'assessore ai Trasporti afferma che il chilometraggio complessivo aumenterà, sarebbe interessante sapere ad esempio se la linea di bus extraurbani più importante (Campobasso-Termoli) subirà incrementi o riduzioni di corse e quali, e comunque se tutte le modifiche decorreranno da subito oppure dopo l'aggiudicazione della gara per i servizi di trasporto su gomma regionali.

Giorgio