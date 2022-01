Precari a termine

Parlo a nome di molti ragazzi che lavorano in Sevel, leggiamo spesso articoli che parlano delle nuove assunzioni, tutto molto bello, ma perché nessuno scrive dei contratti che vengono somministrati? Contratti da due settimane. Perché nessuno dice che molti dei 150 rientrati si sono messi in malattia per "dispetto" verso l'azienda, visto come ci hanno trattati in precedenza, dopo aver lavorato per 2 anni facendo straordinari, contro-turni ecc. siamo stati avvisati che si trattava del nostro ultimo giorno di lavoro 2 ore prima della fine della giornata, per evitare che qualcuno magari non si presentava o altro, ridicoli! Adesso addirittura le agenzie ti contattano per sapere se conosciamo qualcuno interessato ad entrare a lavorare in Sevel.

Prima per entrare dovevi fare selezioni ecc. adesso basta che ti presenti in agenzia e gli dici che vuoi lavorare in Sevel e ti fanno entrare a lavorare, perché ormai si sta spargendo la voce e nessuno ci vuole andare! Tutti i nuovi ragazzi che sono entrati (e anche chi era già dentro) sono stati spostati tutti sul turno di notte che dovrebbe essere su base volontaria, ma così non è, e i sindacati muti. Perché nessuno dice che gli straordinari sono "obbligatori" e si viene redarguiti dal capo se non si accettano? Perché nessuno scrive che per avere un giorno di permesso devi fare straordinari e dopo forse ti danno il permesso? Come mai?

Lettera firmata