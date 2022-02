Positivi e negativi

Buongiorno, ho contratto il virus il giorno 09/01/2022 come dimostra l'archivio dell'Asl di Termoli con tampone molecolare positivo. Non essendo vaccinato, sono stato in quarantena 10 giorni, poi il 19 sempre all'Asrem ho fatto il molecolare, ancora positivo.

Altri 7 giorni di quarantena e il 26/01/2022 ancora positivo con molecolare all'asl.

Altri 7 giorni di quarantena e finalmente il giorno 02/02/2022 negativo sempre all'Asrem di Termoli.

Ho fatto il giorno 03/02/2022 richiesta del green pass e quando mi è arrivato la data di validità parte dal 09/01/2022 all'08/07/2022.

Sono stato un mese a casa in quarantena come prevede il dcpm quindi non ho potuto usufruire del green pass. Perché la data di scadenza prevista 6 mesi è 08/07/2022 anziché 02/08/2022?

Mi hanno tolto un mese di green pass... Ma se io sono stato in quarantena un mese. Come me tantissime persone sono incappate in questa anomalia.

Oltre ad averci sottratto il diritto al lavoro e diritto alla nostra libertà continuiamo... sarà solo un sistema programmato contro chi non vuole vaccinarsi per scelta? Discriminazione? Chissà...