Piazza Donatori di sangue, terra di nessuno

Furto dell'auto in piazza Donatori di Sangue: «Mi spiace dire che questo parcheggio è terra di nessuno. Le telecamere tanto acclamate dove sono? Funzionanti? Chissà? Anche a me il 18 gennaio hanno rubato sempre il quel parcheggio una Fiat grande punto a Gpl di 5 anni, come nuova, in pieno giorno tra le 11 e le 13.

La rabbia che ti prende... Tu fai tanti sacrifici per comprarla e poi arriva un maledetto delinquente che se ne appropria... Non ci sono parole mi auguro che almeno questo signore riesca a ritrovarla».

Lettera firmata