Lavoratori fragili e inidonei

Il Gruppo del "Lavoratori fragili & inidonei", in occasione dell'odierna "Giornata Mondiale del Malato" 2022, ringrazia il senatore Augussori per le battaglie di civiltà che porta avanti da inizio pandemia in favore dei lavoratori fragili, persone con disabilità in gravità, affetti da immunodepressione, malattie oncologiche, etc.

Con il passare del tempo, mossi dalla crescente disperazione per le tutele che sia il Governo Conte che il Governo Draghi ci davano a singhiozzo, abbiamo imparato a leggere gli atti parlamentari ufficiali.

Abbiamo imparato a vedere con i nostri occhi chi sono i politici che "sponsorizzano" le tutele a parole a scopo propagandistico e poi con i fatti fanno altro.

Abbiamo letto quasi tutti i decreti in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid e l'unico parlamentare sempre pronto a tenderci costantemente la sua mano è stato il Senatore Luigi Augussori, sempre presente ad ogni decreto con almeno un emendamento "targato" lavoratori fragili e inidonei.

Ringraziamo il Senatore Augussori, per il recente brillante risultato di tutele a nostro favore conseguito con un emendamento a sua prima firma al "decreto proroga", e lo invitiamo a ricandidarsi alle prossime elezioni, perché come lui c'è stato per noi, noi ci siamo e ci saremo per lui, che è degnissimo rappresentante di noi cittadini italiani e persona splendida dal punto di vista umano.

Grazie al sindacato Snalv Confsal da sempre al nostro fianco, grazie al sindacato Smart Workers Union per quello che fa per noi, grazie ad Anmic Lodi in particolar modo al dottor Agosti per il sostegno.

Uniti riusciremo a dimostrare con fatti e dati scientifici che "la lista delle patologie" (decreto interministeriale Salute, Lavoro, Pubblica Amministrazione) presenta delle falle e delle vistose criticità, che andrebbero eliminate prima che il decreto interministeriale entri in vigore.