Agente municipale aggredito, la solidarietà della Csa Ral

TERMOLI. Il CSA RAL nella persona della RSA Matteo Nardella esprime solidarietà nei confronti dell'agente aggredito durante l'espletamento del servizio ed é doveroso rimarcare che la lista delle aggressioni a danno della categoria é lunghissima e che certi comportamenti e certe reazioni non sono mai giustificabili nemmeno in questo tempo di nervosismo e restrizioni. Approfitto per rivolgere un appello all'amministrazione comunale, impegnata ad emanare un nuovo regolamento della polizia locale, di impedire lo svolgimento del servizio in solitario a tutela dell'incolumità degli agenti operanti.