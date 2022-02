La guerra in casa nostra...

CAMPOMARINO. Una piccola riflessione sulla guerra in casa nostra...

Tutti i politici da quelli comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei, oltre atlantico oltre il sol levante oltre l'equatore e anche ai confini del polo sud... hanno speso belle parole sull'errata e orribile guerra Russa...

Annunciano sanzioni annunciano provvedimenti e conseguenze pesanti per la Russia...

Ma hanno capito che ci sono civili morti, militari caduti, confini a rischio e tra poco a breve la capitolazione...

I popoli non sono stupidi, non sono poco sagaci e sprovveduti...

Abbiamo capito che il popolo ucraino è superiore a tutti, esiste per esempio, molto prima di Mosca... la città di Kiev e hanno dato grande lezioni di civiltà e democrazia da anni... anni... decenni...

Sono uno stato sovrano, nazione legittima e soprattutto con tanta voglia di portare la loro cultura la loro storia in Europa...

Ma l'Europa dov'è?

La difesa e tutela dov'è?

Che schifo!

Provo pietà

Non per chi è sotto assedio...

Ma per noi che siamo passivi inermi, vestiti da egoismi che ci fanno capire che ciascun stato ha direttamente o indirettamente interessi e/o sottomissione nei confronti dell'ultimo Zar di Russia Putin Stalin...

Poveri figli che attraverseranno i giorni futuri in un'era altamente digitale forse molto instabile, dove le guerre sono possibili e soprattutto e speriamo IDDIO di non farli divenire testimoni di un'era nucleare...

Converrebbe quasi invocare IDDIO per una seconda venuta dell'UNTO DAL SIGNORE per salvare le ANIME... le quali sono tutte degne di un breve-medio-lungo periodo di purificazione...

Apocalisse?

Dio ci salvi...

Un semplice sfogo di un cittadino Italiano che non pensava mai che dopo tante pellicole che narravano la grande guerra... in realtà dovevamo essere testimoni della guerra in casa nostra....

Kosovo

Bosnia

Serbia

Montenegro

Ucraina

Russia

Bielorussia

Nigeria

Siria

Afghanistan

Iran

Iraq

Ecc ecc...

Leonardo di Campomarino.