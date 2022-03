«Al presidente Toma»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dalla signora Anna Theresa un messaggio chiaro sulla sanità e l'ospedale San Timoteo.

«Al caro presidente Toma! Alla notizia dello smantellamento di alcuni reparti dell'ospedale San Timoteo, ed essendo una malata oncologica... recandomi spesso in ospedale negli ultimi mesi... notando molti disagi miei e di altri pazienti... che nonostante debbano combattere contro la malattia... devono far fronte a tutti i disagi e le inefficienze che avete creato negli ospedali del basso Molise! Chiudendo reparti necessari... Da costringere gli ammalati a dovere raggiungere il capoluogo se non addirittura uscire dalla nostra regione per potersi curare! Mi auguro che queste mie parole giungano, direttamente alla vostra coscienza. Vergogna».