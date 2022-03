Via Corsica: “Urge rallentatore, maggiore luminosità e rispetto”

TERMOLI. “Buongiorno, voglio segnalare la pericolosità della strada più trafficata di Termoli ovvero via Corsica. Nel particolare, il tratto all'altezza del Centroscarpa dove sono presenti numerose attività commerciali e non solo. L'attraversamento pedonale non è per nulla visibile le auto procedono a velocità sostenuta con annessi sorpassi stile Formula 1. Ogni giorno si sfiorano incidenti causati dal non rispetto del codice stradale, segnalo anche la scarsa luminosità dei lampioni presenti nelle ore notturne. Urge un rallentatore con attraversamento pedonale (come quello appena installato su viale San Francesco), in modo da limitare la velocità dei veicoli in transito e per la sicurezza dei pedoni.

Tre metri di marciapiede. È forse troppo chiedere a chi decide che all'amore di un cane non sa rinunciare, di occuparsene fino in fondo rispettando gli altri? Ma anziché guardarsi intorno con fare sospettoso e cospiratorio mentre si sa di commettere un'azione scorretta, perché non chinarsi a raccogliere le feci del proprio cane? Quanto impegna? Quanto sacrifica al piacere della passeggiata? Secondi? Sollevamento pesi eccessivi? Guardiamo con invidia le città decorose degli altri e poi noi neanche iniziamo... ah sì, perché è sempre compito e responsabilità altrui! Allora rendiamo spiacevole la passeggiata di chi si deve preoccupare di essere agile e con riflessi super svegli per schivare, saltare, frenare o magari semplicemente insultare voi, il vostro cane e il vostro amore per gli animali. Nel frattempo il vostro sguardo si fa vago e si maledice chi a vostro dire non pulisce le strade. Buona giornata da chi il cane lo ha... anche se potrebbe sembrare il contrario”.

Cristina Picavino