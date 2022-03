La bontà di padre Luigi Russo

TERMOLI. Un nostro lettore Alessio Di Lisa ha voluto rivolgere un pensiero d'affetto nei confronti di padre Luigi Russo, la cui prematura scomparsa ha lasciato tanto sconforto:

«Caro Padre Luigi purtroppo te ne sei andato troppo presto, lasciando in noi un vuoto incolmabile. Ci siamo conosciuti troppo tardi, ma è bastato così poco per capire l’umiltà e l’umanità che ti distingueva. Nel poco tempo passato assieme hai lasciato in me un ricordo che non svanirà mai. Il dolore è tanto da far sì che le parole per descriverti siano poche. Ma ce n’è una che ti rappresenta a pieno. La bontà. Se il Signore ti ha voluto, probabilmente aveva bisogno di una persona speciale al suo fianco. Resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di tutti i tuoi fedeli. Grazie di tutto! Buon viaggio».