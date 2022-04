«D'estate impossibile stare in affitto»

TERMOLI. «Buongiorno le scrivo questa email per portare alla luce un problema molto diffusa qui a Termoli.

Come la mia famiglia ce ne sono anche altre che stanno trovando difficoltà nel trovare casa in affitto a Termoli e come la mia famiglia che a breve dovrà lasciare casa anche altre si troveranno un mezzo una strada, senza un tetto sulla testa, persone referenziate con possibilità di affrontare un affitto non possono farlo perché ormai gli immobili a Termoli vengono affittati solo per l’estate e il resto dei mesi queste famiglie dove andranno?

Anche le agenzie immobiliari non trattano più affitti proprio per questo motivo. È mai possibile che il comune di Termoli non prenda provvedimenti o meglio sia vicino a tante famiglie come la mia che da un giorno al altro non hanno più un tetto sulla testa?»

Lettera firmata