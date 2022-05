«È speciale partorire a Termoli, grazie a tutti»

TERMOLI. Da Silvia un messaggio di ringraziamento al Punto nascita di Termoli.

«Scrivo questo articolo da parte mia e di mio marito per fare un grande ringraziamento ai professionisti del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, un ospedale che sta arrivando quasi alla chiusura perché considerato inefficiente da molti, gli stessi che decidono di andare a partorire altrove.

Noi invece abbiamo deciso di restare qui e di far nascere nostro figlio in quella che è la nostra città ed a tal proposito vorrei fare un grandissimo ringraziamento a chi con amore, dedizione e professionalità ci ha accompagnato in questo meraviglioso momento. In primis vorrei ringraziare le ostetriche del reparto in particolar modo Elvira, Angela, Marilena, Nella e Carola che con il loro sorriso, la loro professionalità e la loro simpatia non mi hanno abbandonato un attimo, nonché tutte le altre colleghe del reparto, infermiere e ausiliari. Un ringraziamento speciale va al dottor Tannaous che mi ha accompagnato per tutta la degenza ed ha mostrato grande umanità , empatia e competenza.

Un ringraziamento grande anche alla dottoressa Fiadino ed alla dottoressa Di Siena, sempre attente e presenti verso i pazienti e sempre pronte a strapparti un sorriso. Infine ma non per ultime il mio grazie va al personale del nido, alla dottoressa Caggiano, alla dottoressa Senese e agli altri pediatri del reparto, alle infermiere e alle ostetriche, grazie anche da parte del piccolo Giovanni che avete stra-coccolato. Grazie di cuore a tutti da parte di tutta la famiglia 💙».

