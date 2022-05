Contrada Lauretta discarica a cielo aperto: "Puzza insopportabile"

CAMPOMARINO. Foto emblematica quella diffusa da alcuni residenti di contrada Lauretta, zona periferica di Campomarino. Arrivano segnalazioni su una situazione di scarsa igiene urbana. «Da mesi questa zona sta prendendo le sembianze di una discarica a cielo aperto, diverse le segnalazioni dei residenti alla Polizia municipale ma che non ha risolto il problema, anzi, con il passare del tempo la discarica sta assumendo dimensioni sempre più grandi, la zona si trova a poca distanza dalla casa del sindaco Silvestri ma si continua a fare finta di non vedere. I residenti sono esasperati e adesso con le alte temperature la puzza è insopportabile per non parlare di animali di ogni genere che ne vengono attirati. Dal mese di marzo è stata fatta segnalazione ai vigili, all'assessore e alla ditta Giuliani, in più il sindaco ha questa situazione davanti a gli occhi, ma nulla. Noi residenti di contrada Lauretta restiamo inascoltati». Nel frattempo la ditta Impregicosrl ha preso il posto della Giuliani Environment.