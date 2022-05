Rifiuti in contrada Lauretta, Polizia locale: da noi diversi solleciti

CAMPOMARINO. Lamentele dei residenti di contrada Lauretta: arriva la replica della Polizia locale di Campomarino.

«La Polizia locale ha fatto le dovute segnalazioni, una al responsabile dell'ufficio ambiente del Comune di Campomarino e una a Larino al Dec dell'unione dei comuni del Basso Biferno, che sono agli atti, in più sono state fatte diversi solleciti telefonici.

Si precisa che in contrada Lauretta sono state elevate, dalla Polizia locale, numerose sanzioni per abbandono di rifiuti nonché sequestri di aree con rifiuti speciali e pericolosi ai condomini, anche queste agli atti, ma pare che abbandonare immondizia sotto la propria abitazione in quella zona sia uno sport nazionale. Ricordando sempre che la Polizia locale è organo di controllo e non di gestione della raccolta dei rifiuti».