Viva Giuseppe e grazie al Punto nascita

TERMOLI. Fiocco azzurro in casa Di Cesare: è venuto al mondo il piccolo e magnifico Giuseppe, per la gioia di mamma Martina e papà Umberto, che hanno subito mostrato l’entusiasmo per questo agognato arrivo, ma non senza elogiare il Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

«Nel giorno più bello e significativo per noi, dopo la nascita del nostro piccolo Giuseppe, vogliamo ringraziare dal profondo del nostro cuore l'intero reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per averci dolcemente accompagnato nell'esperienza e durante il percorso più bello della nostra vita, il quale ci ha resi mamma e papà. Siamo stati accolti come a casa da tutto il personale medico, dalle infermiere, dalle ostetriche e dalle operatrici socio-sanitarie e Giuseppe è stato super coccolato da tutti e dai professionisti presenti al nido.

Un ringraziamento speciale e veramente sentito al dottor Molinari, che durante tutta la gravidanza ci ha donato la sua professionalità e la sua massima disponibilità, alla coordinatrice Maria, che con i suoi consigli mi ha aiutato ad affrontare gli ultimi istanti della gravidanza con tanta serenità, alle ostetriche Maria e Nella, che mi hanno supportata e incoraggiata durante il travaglio e il parto e mi hanno dato forza soprattutto durante i momenti di maggiore sconforto. Particolarmente grata a tutte le ostetriche, le quali mi hanno trasmesso preziosi suggerimenti per l'avvio all'allattamento. Entusiasti dell'avventura appena iniziata, siamo lieti di condividere con tutti la nostra bellissima esperienza affinché questo reparto possa essere valorizzato come merita. Grazie, grazie e ancora grazie da mamma Martina, papà Umberto e dal piccolo Giuseppe».