Verde e pubblico, gioie e dolori a Termoli

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un residente termolese.

"Il momento migliore per piantare un albero era venti anni fa. Il secondo migliore momento è adesso".

Questa una delle celebri frasi del filosofo cinese Confucio tra il sesto ed il quinto secolo a.c...Ma a quei tempi si vede che non vi erano ancora marciapiedi,o forse l'agire privo di discernimento non era ancora contemplato al tempo,ma il passato è immutabile il futuro è mutevole e a tutti noi resta soltanto il presente e forse è proprio ciò che perviene dalla suddetta e tanto antica frase.

Il luogo in questione è via Cina, una strada che accoglie ogni mattino una fiumana di giovani ragazzi, che si recano nella varie scuole presenti sulla strada e nelle immediate adiacenze, dai licei, le scuole d'istruzione secondaria,persino le scuole materne, e tutti si ritrovano costretti a riversarsi nel loro procedere lungo i bordi della trafficata quanto pericolosa strada, dove il verde pubblico non viene regolarmente gestito ed ormai da tempo si ha l'impossibilità nel passeggiare in sicurezza sul marciapiede,in quanto gli alberi posti esattamente al centro dello stesso hanno ormai sollevato e squarciato la cementificazione presente e come se tutto ciò non bastasse i cespugli al di sotto di essi hanno invaso completamente la passeggiata, e si resta allibiti nel vedere giovani madri col passeggino obbligate a camminare all'interno della carreggiata adibita al traffico dei veicoli non potendo "zigzagare" tra le auto in sosta.

Spero si possa intervenire al più presto per ridonare il decoro e la sicurezza che ogni cittadino dovrebbe meritare.

