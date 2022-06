Marciapiedi... rigogliosi

TERMOLI. Egregio Direttore, approfitto della sua rubrica per segnalare ciò che ogni anno si ripete puntualmente, i marciapiedi di via Volturno (sedi di scuole e asili) sono completamente ostruiti, così come quelli di via Tevere, una domanda sorge spontanea, ma è così complicato o difficile programmare la manutenzione ad un evento così prevedibile? La natura ogni anno si risveglia, purtroppo solo la natura! Distinti saluti.

Giulio F.

Galleria fotografica