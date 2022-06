In via dei Castagni

TERMOLI. «Salve sono un vostro lettore della vostra seguita testata giornalistica di Termolionline.

Vi scrivo per la nostra situazione di assoluto degrado che viviamo giornalmente in via dei Castagni. Puntualmente ogni estate ritorna lo stesso problema dell'erba alta più di due metri e marciapiedi impraticabili da tutti come potete notare dalle foto che vi ho inviate. Un degrado che non è giustificabile da nessun punto di vista calcolando inoltre la presenza di animali in giro che sono poco rassicuranti. Tengo a specificare che in questo quartiere ci vivono anche anziani e bambini e ne siamo davvero in tanti stanchi di essere considerati come cittadini di serie C. Spero che questa segnalazione venga inserita nel vostro portale in modo da prendere provvedimenti perché è un nostro diritto. La ringrazio per l'attenzione distinti saluti».

Antonio C.

