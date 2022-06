Bagni chimici sul lungomare

TERMOLI. «Salve, una piccola osservazione, consiglierei al signor sindaco di Termoli, poiché abbiamo circa 3 chilometri di passeggiata sul lungomare Nord, di mettere almeno un bagno chimico in modo tale che purtroppo chi soffre di incontinenza (handicap), non é costretto ad infrattarsi per poter fare i propri bisogni, tra l'altro i gestori dei lidi hanno i bagni riservati solo ai clienti dello stabilimento, tale servizio non pregiudicherebbe alcuna rilevanza ambientale, ma darebbe l'opportunità a molta gente di non perdere la propria dignità per un gesto naturale ed umano, grazie».

Lettera firmata