A Difesa Grande

TERMOLI. «Caro Direttore, tramite la sua testata, vorrei invitare la nostra amministrazione e chi si occupa del verde pubblico a fare un giro nella nostra città, precisamente (come da foto che allego) a Difesa Grande, quartiere dimenticato da chi ci amministra.

Una semplice passeggiata qui diventa un salto all'ostacolo e mi chiedo perché!?

Perché la nostra città è tenuta in questo modo!?

Bellissime le cartoline che si fanno vedere in eurovisione, peccato che non rappresentano ciò che noi viviamo tutti i giorni, una città sporca, non curata, una città che merita molto di più ma lasciata all’abbandono!

Grazie per il suo tempo e l'attenzione».

Lettera firmata

