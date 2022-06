La maleducazione

TERMOLI. «Caro direttore, dopo una serata all’insegna del basket, corredata da urla e parolacce, che è terminata solo all’1:30 di questo martedì 28 giugno, lo spettacolo lasciato dagli insensibili giocatori nel campetto di via Pianosa è quello che potete vedere nelle immagini. Al di là della maleducazione su cui obiettivamente credo non ci sia rimedio se non la necessità di un ritorno al rispetto degli spazi comuni e della libertà altrui coadiuvati da qualche sana sanzione amministrativa (cosa questa che ci fa tornare alla domanda:”dove è finita la polizia locale?”), segnalo che prima almeno un raccoglitore per l’immondizia c’era ma è stato rimosso dalla Rieco Sud perché abusivo!! Ora il dilemma è: meglio avere un bidone abusivo e l’immondizia raccolta o rimuovere il bidone abusivo e rendere tutto il campo una discarica a cielo aperto? Io un’idea in merito ce l’avrei ma non sta a me decidere Un saluto da un cittadino qualunque».

