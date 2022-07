Navetta della discordia

TERMOLI. Buongiorno, ho letto l'articolo riguardante il servizio navetta per il mare e volevo chiedere ma i clienti dei lidi La Torretta, Aloha, Pirata, Dune e spiaggia libera sono figli di nessuno?

Soprattutto quelle mamme coi bimbi piccoli dovrebbero fare un km per arrivare a questi lidi, ovvero 15-20 minuti a piedi sotto il sole, dall'ultima fermata che sarebbe il Sirena Beach, quando si sarebbe potuto arrivare fino alla Torretta in 40 secondi di percorrenza con la navetta.

Io personalmente lavoro sui turni (mattina, pomeriggio e notte) e sono un cliente del lido Aloha, la mia compagna non guida e vorrei sapere come deve fare per arrivare al lido con nostro figlio di 2 anni in mia assenza?

Non sto criticando l'iniziativa del Comune ma chi ha fatto questo percorso perché non dà a tutti i cittadini le stesse opportunità».

G. C.