Pessimi risvegli

TERMOLI. Dalla signora Maura Aliberti arriva una segnalazione diretta al Comune di Termoli:

"Spero che lei mi possa aiutare a far sapere all'amministrazione comunale come si riduce il centro di notte, grazie. Questo messaggio è stato inviato da una cliente, dopo uno sfogo sullo stato delle strade di Termoli. La signora, che ha molto viaggiato, non ha mai visto uno spettacolo così indecoroso.

Non è la prima lamentela, ma ogni volta, come cittadina, mi ferisce, vorrei sapere se il sindaco e gli assessori sono indifferenti, o pensano che basta spendere soldi per invitare i turisti per poi fargli trovare questo spettacolo. Basterebbe poco: far svuotare i cestini 2 volte al giorno e, magari, attivare le telecamere per multare chi usa le traverse come wc. Insomma mettete fine a questa vergogna!»

