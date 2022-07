Ciao Basso e sorridici da lassù

TERMOLI. Dalla signora Antonietta un pensiero sul compianto Basso Catterino.

«Sarebbe bello poter esprimere quello che sento in dialetto termolese, purtroppo però pur vivendo a Termoli da moltissimi anni, non lo so parlare bene. Si perché parlare di lui, di Basso, non si può che parlare di un personaggio conosciuto da tutti e che di ognuno aveva sempre qualcosa da raccontare. Quando lo cercavi lo trovavi quasi sempre lì, seduto davanti al portoncino della sua casa nativa e ogni qualvolta ti trovavi a passare di là ti diceva "assittet" e incominciava a raccontare di questo e di quello, e delle sue adorate figlie. Certo, passare in via Oberdan e non trovarlo più seduto lì sarà dura! Un amico, un fratello, una persona speciale che non potremo mai dimenticare! Ciao Basso e sorridici da lassù!»

Antonietta