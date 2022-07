Sotto al Castello

TERMOLI. «Come è noto da qualche tempo uno stallo di bici e monopattini elettrici in noleggio è stato piazzato sotto il Castello. Tale sistemazione pare a dir poco singolare e sicuramente inopportuna per svariati motivi, estetici principalmente, di sicurezza (siamo in zona pedonale) e di opportunità. Mi auguro che qualcuno rimedi a questa inopportuna soluzione.

Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti».

Rocco De Gregorio

