La continua ricerca di Adolfo

Un ricordo di Luigi Balice per la scomparsa di Adolfo Stinziani.

Carissimo Adolfo, mai avrei pensato che il nostro incontro del 13 agosto 2021 sarebbe stato l'ultimo.

Per l'occasione mi regalasti una copia di "Percorsi", il tuo ultimo libro di poesie. La vergasti con una dedica speciale, in cui mi ringraziavi del profilo artistico che, in qualità di addetto alla comunicazione della mostra collettiva "Flowers & fruits" avevo stilato nel 2017. Voglio ricordare la persona extra-ordinaria che sei stata con questa foto di quando ci conoscemmo.

Dire che in Te ho trovato una delle anime più belle incrociate nel mio percorso terreno, potrebbe sembrare retorico o enfatico. Ma soltanto a chi non ha avuto la fortuna e il piacere di conoscerti. Con tutte le persone che ti sono state amiche (e io ho avuto questo onore) sono certo di condividere una unica immagine. Quella di un Artista poliedrico e sensibile. Di una persona gentile ed educata.

Di un uomo alla continua ricerca della bellezza e dell'essenza vitale.

Uno spirito libero e superiore, con legami marginali alle incombenze terrene. Ti sono grato per quanto hai rappresentato e apportato al mio percorso di vita. Sono altresì sicuro che il nostro rapporto non termina con la Tua dipartita terrena ma continuerà attraverso un collegamento subliminale, che ci terrà uniti. Sono sicuro che, con la generosità che ti ha contraddistinto in vita, mi suggerirai forme di espressione artistica altrimenti per me impensabili. Ti auguro un buon viaggio Adolfo. Non potrà essere altrimenti, con le due dame che ti accompagnano: l'arte e la poesia. Un abbraccio fraterno dal tuo amico Gino.

Luigi Balice