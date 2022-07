Rds Summer Festival: Grazie Termoli

TERMOLI. Dal local promoter Rds Fabrizio Di Mascio, a conclusione del Rds Summer Festival, una nota di ringraziamenti alla città di Termoli attraverso Termolionline.

«Spett.le Redazione, con la presente vorrei ringraziare pubblicamente la Città di Termoli per aver ospitato con calorosa accoglienza RDS Summer Festival.

Non era scontato che RDS accettasse la candidatura di Termoli, ma grazie ad un lavoro di squadra con l’amico Luigi Chiucconi e la grande disponibilità dell’assessore Michele Barile e dell’intera amministrazione comunale nonché degli uffici comunali si è vinta la scommessa.

Lo staff si è complimentato per la città disponibile in ogni sua forma, per le location idonee e la cartolina generale dei panorami.

Spesso, in manifestazioni come questa, si radunano migliaia di persone purtroppo diventa quasi inevitabile trovare poi rifiuti, il pubblico termolese si è contraddistinto anche in questo. Abbiamo notato un alto senso civico nel non abbandonare rifiuti a terra che ha reso il nostro lavoro più agevole.

Il festival è stato partecipato con emozione e felici nello stare insieme, gli artisti entusiasti del calore mostrato dal pubblico.

Dunque promozione a pieno titolo con l’auspicio di poter tornare nel 2023 ancora più forti e ancora più grandi. Grazie Termoli».