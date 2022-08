La carenza di personale sta distruggendo l'ospedale

TERMOLI. La lettera aperta inviata dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella del dottor Giancarlo Totaro, patologo clinico Asrem.

«Carissimo direttore Asrem, in merito alle sue considerazioni circa l’episodio che ha coinvolto uno stimato concittadino di Termoli, ben assistito al Pronto soccorso dell’ospedale e trasferito a Campobasso a causa di una patologia cardiaca, mi permetto di farle rilevare che non è minimamente messo in dubbio l’operato dei medici e del personale dell'emergenza del San Timoteo, i quali hanno utilizzato nel migliore dei modi possibili le risorse messe a disposizione.

Il punto rilevante è che a causa di quell’episodio il paziente è stato trasferito a Campobasso mentre avrebbe dovuto ricevere gli accertamenti e le cure del caso presso l'ospedale di Termoli, lo stesso ospedale che anche per tante altre patologie che prima venivano curate in loco (ormai di moda definirle tempo-dipendenti), e che deve trasferire i pazienti a Campobasso o addirittura fuori regione. Il paziente non è stato curato a Termoli perché mancava il personale, altrimenti lo stesso paziente se avesse avuto la possibilità di fare gli accertamenti del caso probabilmente, anzi sicuramente, non sarebbe stato trasferito a Campobasso. Quante volte ancora la fortuna assisterà i cittadini termolesi e basso molisani? Certo sono meglio tante polemiche oggi che anche un solo episodio di malasanità domani. Purtroppo l’Asrem non ha la bacchetta magica che crea medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari ma il legislatore deve trovare e dare strumenti alla Azienda sanitaria regionale per incentivare i professionisti a venire in Molise. Ma niente giustificazioni circa la certezza che all'ospedale c'è una paurosa carenza di medici e di personale tutto. E ringraziamo il cielo che la famosa golden hour in questo caso non è stata determinante visto che di ore ne sono passate molte. E’ una questione di organizzazione e carenza di personale, di cui non La si può certamente incolpare, ma sicuramente sta distruggendo l'ospedale di Termoli. Mi scusi la schiettezza, ma credo proprio che l'ospedale di Termoli e tutti i cittadini bassomolisani abbiano diritto ad avere una compiuta assistenza sanitaria e non rimanere nella speranza che il quesito diagnostico sia corroborato da elementi fortunatamente esclusivi di patologia acuta non differibile, solo dopo essere stati trasferiti a Campobasso o altrove. Con tutto il rispetto».