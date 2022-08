Più alberi a San Pietro

TERMOLI. Lettera aperta del Comitato cittadino per la tutela degli alberi "Più alberi".

«Questo è lo stato degli alberi della nuova area giochi di zona San Pietro. Le immagini sono state realizzate da noi lo scorso lunedì.

Nella nuova area giochi di San Pietro, inaugurata dal sindaco Francesco Roberti il 12 marzo scorso, sono stati piantati 8 alberi, di cui una palma. Questa mattina abbiamo potuto constatare, con enorme dispiacere, che 6 delle 8 piante sono morte. Rimangono in vita la palma e uno dei 7 alberi, che sembra aver germogliato nuovamente dopo il recente temporale. Da semplici cittadini quali siamo, ci chiediamo che senso ha oggi, nel 2022, piantare alberi e non prendersene cura nei primi mesi di messa a dimora. Il clima sta cambiando irrimediabilmente, l’estate quest’anno è iniziata con un mese di anticipo e le piogge sono state scarsissime. Tutti i giorni gli esperti ci ripetono che la tendenza climatica non si invertirà nei prossimi anni e probabilmente dovremo abituarci ad estati sempre più torride. Occorre che tutti cambiamo abitudini e tra le buone pratiche che possiamo adottare c’è quella di riforestare le nostre città, favorire il più possibile la piantumazione di alberi e preservare il patrimonio arboreo già esistente. La presenza degli alberi nelle città comporta evidenti migliorie sia dal punto di vista ambientale sia per la salute delle persone. Com’è noto gli alberi assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, regalano una piacevole ombra favorendo gli spostamenti a piedi, abbassano la temperatura dell’aria anche di 2-3 gradi centigradi.

Chiediamo a gran voce che il Comune di Termoli prenda sul serio la questione degli alberi della città:

favorendo nuove piantumazioni

prendendosi cura regolarmente di quelli esistenti

coinvolgendo i cittadini nel processo di riforestazione, dalla messa a dimora all’innaffiatura, all’adozione di angoli verdi della città.

L’obiettivo è quello di avere una città più verde, più fresca, più salutare e quindi più vivibile».

Più Alberi

https://www.instagram.com/piualberi/

Galleria fotografica