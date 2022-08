Riviste e abbonati: «Servizio regolare»

ROMA. In riferimento all’articolo dal titolo “D’estate abbonati senza riviste” pubblicato oggi, Poste Italiane rassicura i cittadini di Termoli sulla regolarità del servizio di recapito nella zona oggetto della segnalazione, confermando che tutti gli abbonamenti dei giornali arrivati al Centro di Recapito di riferimento sono stati consegnati ai destinatari. L’Azienda ricorda che tutti i Centri di Recapito del territorio nazionale, compreso quello di via Alessandro Volta, per motivi organizzativi e di sicurezza non sono aperti al pubblico.