Sistema sanitario stradale

TERMOLI. «Caro direttore, passando difronte al pronto soccorso sul marciapiede lato Chiesa, quello dove passano tante persone e dove tante altre si fermano ad aspettare i mezzi pubblici, per il terzo giorno consecutivo trovo per terra una cannula da flebo completa di tubo e con tanto di ago innestato.

Il tutto deve essere stato usato su qualche paziente dal momento che è sporco di sangue

Sarà forse questa l’idea che stiamo maturando di un sistema sanitario più vicino al cittadino e per il quale stiamo pensando di usare i fondi del Pnrr? Dire che è uno schifo è dire poco!

Personalmente non sono più meravigliato del fatto che la gente per bene si stia disinnamorando delle istituzioni, della politica, degli amministratori locali.

Eppure soprattutto in questi giorni non si fa altro che sbracciarsi per perorare la causa del cittadino che merita un mondo migliore… ma questo accade solo nel metaverso della politica la realtà è ben altra cosa

Un caro saluto».

“Un cittadino qualunque”

Galleria fotografica