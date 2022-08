Grazie per l'umanità ricevuta

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo dei ringraziamenti per l'ospedale San Timoteo.

«Buongiorno. Volevo scrivere un post di ringraziamento per l'ospedale di Termoli e per il pronto soccorso. Ma in particolare a tutto il reparto della chirurgia, dagli inservienti agli infermieri tirocinanti e dottori per l'umanità e la professionalità con cui mi hanno curato.

"Se il Molise non esiste", l'ospedale di Termoli c'è! Grazie". Emilio Milani.