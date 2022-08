L'eccesso del rumore e il rispetto delle regole

TERMOLI. Un fascio di luce psicodelica che ogni 3 secondi ti entra in casa e musica ad alto volume fino alle 4 del mattino nella notte tra venerdì e sabato: questo è quanto ha "offerto" la famosa discoteca di Rio Vivo l'altra notte. D'estate si sa i balconi restano aperti anche di notte e le tende sono rigorosamente ammainate per cui i malcapitati che abitano a portata di raggio (centinaia di abitazioni) se lo subiscono per ore senza poterci fare nulla.

Per la musica poi stesso discorso dell'invasione psicodelica... Ma certo questo è un posto di mare, turistico, e per i "vecchietti non c'è posto se non in quello di "adda passà a nuttat".

E no cari amici discotecari, noi non ci stiamo perché se voi avete diritto di divertirvi, sacrosanto e legittimo, anche chi per scelta o per necessità va a dormire prima di mezzanotte ha i suoi diritti, sacrosanti e legittimi. Cosa fare quindi? Semplice, se ci sono le regole esse vanno rispettate sempre e comunque. Le regole (o le leggi) sono il primo elemento della democrazia, in caso contrario saremmo tutti animali pronti a sbranarci l'un l'altro.

Cari amici della discoteca, voi le rispettate le regole? Tutto il resto, anche le nostre, sono chiacchiere.