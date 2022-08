Cittadini non residenti

CAMPOMARINO. Dibattito acceso, quello sull’estate a Campomarino lido, al centro di una recente polemica che ha coinvolto l’amministrazione comunale, che ha rintuzzato attacchi frontali. In merito, è intervenuto un cittadino, Giuseppe Salvato: «Un bel botta e risposta!

Finalmente, direi, perché in passato in almeno un paio di occasioni mi ero permesso di esprimermi attraverso i media locali ma le mie parole furono pressoché ignorate. Si presenta così l'occasione (il botta e risposta, non certo il rilievo delle mie idee personali), per meditare con attenzione, sperando di non annoiare nessuno con questi pensieri, forse lunghi ma espressi con la cognizione di causa di chi ha trascorso quasi cinquant'anni di vita estiva al lido di Campomarino.

Nel leggere le parole degli amministratori comunali condivido l'idea che occorre discutere sempre pacatamente e aggiungo che le critiche che si possono muovere verso la politica del territorio non riguardano certamente una specifica giunta comunale, essendo davvero annose le questioni in discussione. Ma chi amministra è consapevole che si fa carico della responsabilità dello sviluppo territoriale, sobbarcandosi eventuali problemi passati. Lo testimoniano i proclami che infuocano le campagne elettorali in qualsiasi tempo e latitudine. E se c'è qualcuno che perde la pazienza e decide di scrivere va ringraziato e non biasimato, in quanto probabilmente se si esprime così è solo perché ha deciso di rimanere e non di andare via. Salvo casi di pazzia o di inimicizia personale.

Ma veniamo al sodo. I valori dell'ospitalità a cui fa cenno l'amministratore comunale andrebbero confortati dai fatti, che ci dicono purtroppo ben altro.

In linea generale i denari dei contribuenti vanno spesi (o, meglio, investiti) non solo in modo ineccepibile (onesto ed efficace sul piano dell'utilità pubblica) ma anche intelligente, atteso che occorre soprattutto pensare al loro ritorno economico: e un euro investito nel lido (che piaccia o meno) è sicuramente più redditizio rispetto ad un euro investito altrove. Lo dimostrerebbe il beneficio anche per i residenti, poiché decidendo di valorizzare il lido, è indubbio, si generano sviluppo e occasioni di lavoro. Ma di investimenti per arredo urbano, spazi e verde pubblici (chi deve valorizzare la pineta da sempre in pericoloso stato di abbandono?), spettacoli estivi, aree per bimbi e anziani al lido di Campomarino neanche l'ombra... E non da oggi, perché se sono state fatte spese in strutture pubbliche queste sono riscontrabili solo in paese, non certo al lido.

La stessa accessibilità stradale dalla strada statale, i servizi ferroviari e di trasporto su gomma si sono adeguati nei decenni ad un ritmo immensamente più lento rispetto allo sviluppo urbano del territorio. E tuttora sono insufficienti. Si accenna a piste ciclabili da costruire? Ma ne parliamo qui nel 2022 laddove tali strutture sono presenti ampiamente da decenni un po' ovunque...

Gentile amministratore mi spiace, ma a nulla valgono i richiami sui progetti futuri, perché di tanti ne abbiamo sentito parlare per lunghi anni e su altrettanti ci siamo semplicemente illusi. Adesso i regali (e i debiti) previsti dal PNRR daranno un volto migliore a questa località vacanziera così anomala rispetto ad altri siti dove è un piacere andare a spendere i propri denari? E dove spenderli, se la stragrande maggioranza delle attività economiche è rappresentata da bancarelle di pur volenterosi extracomunitari? Perché il lido non è attraente per attività commerciali di altro livello? È così altrove?

Suvvia, non nascondiamoci dietro il dito delle giustificazioni, perché in questo posto la mano pubblica si è manifestata innanzitutto in una urbanizzazione selvaggia (alcune zone del lido sono attraversate da viuzze intricate e difficili da attraversare con le auto), a cui non ha fatto seguito un'adeguata crescita dei servizi.

Essendo i non residenti proprietari di immobili i principali contribuenti di questo comune (è inesatto affermare che una quota importate dell'Imu viene incassata dallo Stato e l'affermazione, fatta da un amministratore pubblico, dovrebbe far vergognare un'intera comunità di elettori) c'è da chiedersi perché solo di recente si è pensato di asfaltare qualche strada dopo anni di incuria e si enfatizza il fatto come se non ci possa essere altro da apprezzare nelle opere già realizzate. E già...

Ricordiamo, infatti, che l'illuminazione pubblica, il sistema fognario, la pavimentazione stradale, la costruzione di marciapiedi, la raccolta dei rifiuti modernamente organizzata (di spazzini, che pur devono rimediare a qualche incivile, neppure l'ombra!), un lungomare degno di questo nome, la costruzione di una scogliera a difesa della spiaggia e, più di recente, un'adeguata ricezione dei canali televisivi e della connessione a Internet sono state realizzazioni a lungo attese (e non sempre ad oggi davvero compiute) da chi ha deciso di investire in questa località già negli anni Sessanta e Settanta. Dispiace vedere spiagge pubbliche oggettivamente sporche (nel rispetto dei nostri lidi, se gli amministratori parlano di stabilimenti balneari all'avanguardia allora dimostrano di non conoscere le zone turistiche migliori della bella Italia!), specchio di trascuratezza che trasuda in ogni spazio collettivo del nostro lido. Dispiace sapere che ciò che di buono c'è in questo luogo sia il semplice dono della natura, quando tante altre località hanno saputo realizzare ben altro partendo da molto meno! Basta spostarsi alle prime spiagge che si incontrano arrivando in Abruzzo per vedere posti oggettivamente accoglienti, qualcuno di essi sviluppatosi successivamente al lido di Campomarino: verde pubblico, sabbia pulita, ampie aree parcheggio disponibili e lungomare degni di questo nome sono le prime cose che balzano amaramente agli occhi.

Orbene, se gli amministratori comunali si vogliono trincerare dietro i modi espressivi ritenuti offensivi di un cittadino, considerino pure quanto tali cittadini siano stati per decenni offesi a loro volta nella loro intelligenza di contribuenti e siano stufi di essere trattati da sudditi. E non c'è solo l'IMU ai massimi livelli: tassa rifiuti pagata per tutto l'anno e servizio usufruito per uno o due mesi, impegnativa d'acqua annuale che sovrasta i consumi famigliari estivi...

A chi giova tanta miopia?

L'unico modo per difendere una comunità è riposto nella lungimiranza dei suoi amministratori.

Da cittadini non residenti e non votanti siamo contenti di aver finanziato le strutture pubbliche del paesino collinare (non sempre agibili, segno di sprechi inaccettabili in un'epoca di forte autonomia e responsabilizzazione delle amministrazioni locali), i suoi giardini, la valorizzazione del centro storico. Pazienza se il nostro lido sia unico nel non accogliere spettacoli estivi e performance di artisti ad uso turistico, come avviene un po' ovunque. Andremo ancora su in paese ad ammirare i volti noti al grande pubblico. Ma è indubbio che oggi gli amministratori di qualsiasi colore politico hanno notevoli possibilità per una reale valorizzazione del lido, sperando che tale strategia possa essere apprezzata dai loro elettori.

I residenti non vogliono sicuramente il male dei villeggianti, che occorre riconoscere hanno trasformato in meglio questo territorio, ma devono credere un po' di più nel turismo e nei turisti. Altrimenti nessuno osi criticare chi ha deciso di togliersi l'anello al naso e di osservare l'ovvio.

Gentili amministratori, il mondo si muove velocemente e anche nel turismo esiste ed esisterà una serie A, una serie B ed una serie C: la categoria dei luoghi decreta anche la tipologia di turisti che è capace di attirare.

In ogni caso chi paga ha diritto di parola e voi siate innanzitutto eccellenti e pazienti ascoltatori nei confronti di tutti: noi manteniamo il diritto di libertà di giudizio ma non vi abbiamo eletto, e questo spiega molte cose del passato. A voi la responsabilità del futuro!»