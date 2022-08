Conferimenti incivili

TERMOLI. «Volevo segnalare, per una volta, il merito della Rieco Sud che tempestivamente, ha già pulito questo scempio, lasciato da gente davvero incivile. Merito della Rieco Sud perché, su questo punto di soliti ritrovi per la presenza di panchine e di una vista spettacolare sul borgo (siamo sul belvedere di colle Santa Lucia) noi residenti della zona, abbiamo chiesto ed abbiamo ottenuto un cestino in più.

Cestino da utilizzare per i piccoli rifiuti dati magari da un veloce consumo di cibi o bevande e non per raccogliere rifiuti domestici.

Io voglio espressamente condannare i turisti incivili e magari anche chi a loro affitta case vacanze o B&B, senza specificare le regole della raccolta rifiuti presente in città. O forse mancano proprio di senso civico, tutti loro?»

V. V.