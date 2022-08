Rifiuti, «Il rispetto è verso tutti»

TERMOLI. «Gentile direttore leggo sempre di rimostranze verso chi conferisce i rifiuti domestici fuori orario o li abbandona ovunque, ebbene le premetto che la mia famiglia è precisa e scrupolosa nel conferimento dell immondizia ma, molte volte mi chiedo se noi cittadini siamo utenti o dipendenti della ditta che raccoglie i rifiuti.

Paghiamo profumatamente un servizio condizionato esclusivamente alle loro convenienze. Sarebbe troppo semplice poter conferire i rifiuti quando se ne ha necessità nei dovuti contenitori che potrebbero essere esteticamente ben fatti e che non se li porti via il vento e la ditta che noi tutti paghiamo passi a ritirare i rifiuti tre volte al giorno, a svuotare i mini-cestini tre volte al dì. Il cittadino ritornerebbe così ad usufruire serenamente del servizio che paga.

Ho un po' semplificato le cose ma se ci fosse rispetto per il cittadino non ci sarebbero i così detti "incivili". naturalmente si può anche guardare ad altre città con vocazione turistica come la nostra ma in altri Paesi».

P. D.