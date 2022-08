«Serve poter votare dove si ha il domicilio»

TERMOLI. Sugli incentivi per i viaggi "elettorali" in treno: «Non è quello che serve perché pochi ne usufruiranno. Serve poter votare dove si ha il domicilio per lavoro o studio.... In quei giorni iniziano in tutti gli atenei le lezioni e quanti ragazze/i potranno permettersi di tornare a casa per votare? Ma la politica questo continua ad ignorarlo chi è all'estero può votare... Una persona che è fuori regione no! Ma in che nazione viviamo? Non dare la possibilità ai giovani di esprimere il proprio voto non è da paese libero e civile... Ma forse conviene a molti perché così non si può svecchiare una realtà politica di cui non se ne può più...».

A. C.