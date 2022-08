E... state senza regole

TERMOLI. Risvegli e tormenti domenicali, dopo l’ultimo sabato notte d’agosto. Sono quelli di residenti che lamentano una diffusa mancanza di rispetto delle regole:

«Buongiorno, nel paese dell’anarchia, dove i camper sostano e sversano liquami liberamente, dove davanti locali noti, in centro ti prendi il caffè in macchina, dove il primo cittadino canta sul palco, mentre l’ospedale chiude. In questo anarchica città, ci chiediamo: è in linea con l’anarchia la serata di due sere fa con rumori assordanti sino alle 5 del mattino? Crediamo occorrano controlli seri e severi per evitare il dispregio delle norme a cui abbiamo assistito per tutta la stagione turistica».