"Politica e sanità, virulenza pericolosa"

TERMOLI. «Spettabile direzione, a seguire invio un articolo sulle mie considerazioni a riguardo “sanità molisana”.

Quando i giornali, sia su carta stampata, sia online, trattano della Sanità molisana ricorrono spesso a quella figura retorica che va sotto il nome d’ossimoro. Nella stessa locuzione vengono esposti due concetti tra loro antitetici come appunto "Sanità malata”.

Personalmente, all’ossimoro, preferisco l’aforisma: una definizione che racchiude in sé, con poche parole, il risultato di una serie di considerazioni frutto di un lungo ragionamento.

Ora, nel suo ultimo libro pubblicato da Adelphi, Cioran definisce la Salute come lo stato imperfetto della malattia: l’essere malati è lo stato naturale dell’uomo, l’essere sani un mero accidente destinato, in breve, a scomparire fino alla morte.

Se così fosse e così è, si tratta “solo” d’accompagnare i Molisani nel loro percorso di vita più lungo fornendo loro ogni forma d’assistenza.

A questo punto si tratta solo d’intenderci su cosa significhi assistenza, su chi la debba fornire, con quali risorse, con quali modalità e con quali ruoli.

Saltando a piè pari l’aspetto tecnico medicale, non essendo io in grado di distinguere una tomografia da una risonanza, un virus da un batterio (esagero), vorrei concentrarmi su un altro aspetto che riguarda l’ingerenza della politica sulla sanità.

Siamo in piena campagna elettorale e non mi sfugge, né potrebbe sfuggirmi, come il quadro apocalittico della situazione in cui versa il nostro Paese venga usato da ciascun contendente con la stessa delicatezza di chi usa la clava anziché il ragionamento, ma vivaddio, questo 25 settembre porrà fine a questo scempio. Le nostre Cassandre, o presunte tali, si ammutoliranno e noi potremmo ricominciare a vivere un po' meno sereni nella sola speranza che si siano sbagliate.

Mi sembra invece che in Molise, limitatamente alla Sanità, si sia in perenne campagna elettorale e che la politica si sia impossessata dell’argomento con una virulenza pericolosa.

Più che lecito, è doveroso che la politica intervenga tutte le volte che ravvisi la propria presenza necessaria laddove produca una qualche utilità, senza però mai cadere nel peggiore dei mali; se la critica diventa distruttiva, se è improntata a un atteggiamento di accentuato scetticismo, se è rivolta a una mera attività propagandistica al solo fine di assecondare un proprio elettorato non è più politica: è disfattismo, e la medicina diviene peggiore del male.

Quando sento parlare della Sanità molisana attraverso i media non posso fare a meno di pensare a quella svizzera: ma non quella in cui negli anni Sessanta veniva praticato il trapianto aortocoronarico e il personale infermieristico indossava divise di tre colori diversi (azzurro, rossa, bianco) a seconda delle competenze e professionalità, ma, bensì, alla Svizzera dove ci si rivolge per porre termine alle proprie sofferenze.

Allora, riprendendo il concetto d’assistenza, mi sembra doveroso che la Politica – con la P maiuscola - svolga appieno il suo ruolo così importante: se una cosa di buono è stata compiuta, la evidenzi, infonda coraggio ai malati, inverta un processo facendolo diventare virtuoso e smetta di misurare la temperatura della Sanità solo per dire che è malata.

Un Molisano ha il diritto d’ammalarsi, di avere fiducia e di ricevere l’assistenza più adeguata senza che nessuno lo privi di questo suo diritto». Antonio Farina Sansone.