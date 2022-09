«Riposizionate i cestini per la raccolta dei bisogni canini»

TERMOLI. «Gentile direttore. Dopo lunghi mesi di sopportazione e silenzio, come sempre in difesa dell’ambiente nonché del senso civico, riporto episodi squallidi di come la cattiveria umana si manifesta spietata a dispetto di norme civiche sia per il prossimo che per gli animali.

Termoli è un vanto negli ultimi anni per il suo mare, l’aumento dei turisti.

Un plauso per la raccolta dei rifiuti va fatto, la mia zona in prossimità del mare, per la prima volta dopo anni, è stata sempre ordinata anche se qualcuno ha richiesto la pulizia delle strade, in particolar modo la scalinata che porta ai lidi balneari in via Nino Bixio. Resta di fatto che è aumentata la NON raccolta dei bisogni canini.

Sono proprietaria di un cane, esco puntualmente ogni giorno (tre per esattezza) nella mia zona per i suoi bisogni, munita di paletta e bustina!

Mi avvalgo del fatto che, dietro casa, c’è un sentiero incolto dove risiedono ratti e qualche serpente per fargli fare bisogni, caso contrario la bustina la “conservo nella mia differenziata!”.

Non essendoci CONTENITORI in città per la raccolta di quanto menzionato, il mio cane è costretto a stare sempre in casa poiché, in centro o altrove, se voglio portarlo con me per una passeggiata sarei costretta ad infilare i suoi bisogni nella borsa da passeggio!

Cosa che molti non fanno e lasciano i bisogni lungo le strade o davanti ai palazzi.

NON LI TOLLERO NÉ GIUSTIFICO, IL PUNTO è: ogni cittadino DEVE rispettare l’ambiente, usare buon senso e senso civico ma le amministrazioni Comunali hanno l’obbligo di fornire servizi e/o strumenti per il rispetto delle stesse!

Ormai in città leggo volantini presso uffici postali e lungo vie del centro con minacce ai proprietari di cani. Leggo avvertenze di bocconi avvelenati e, proprio stamani, sotto casa ho trovato del prosciutto crudo con evidenti punti bianchi che denotano l’aggiunta di additivi in gergo comune, veleno! L’ho raccolta con un pezzo di carta e buttata nella mia spazzatura!

Invito i cittadini, oltre alle lamentele per la diffusa popò’ dei cani ad educare i propri figli!

Faccio presente in centro, lungo i marciapiedi dove sono parcheggiate le auto, è pieno di rifiuti, la spazzatrice della società Rieco pulisce il centro strada ma i bordi sono pieni di sporcizia di ogni genere e degrado.

Se vogliamo batterci per il senso civico, educhiamo prima le persone NON i cani poiché sono creature innocenti che seguono ciò che l’umano insegna!!!!!!!!

Resta valido l’invito alla nostra amministrazione che stimo e rispetto nel provvedere al riposizionamento lungo le strade degli appositi contenitori per la raccolta più volte menzionata.

Ps. Per chi si cimenta nel lasciare lungo le strade bocconcini prelibati ricchi di veleno, auguro di non essere mai sorpresi per l’eventuale denuncia volta, non solo alla salvaguardia dei nostri amici pelosi, ma anche a persone, in particolare bambini che mettono mani dappertutto». Verini Rosaria.









Galleria fotografica