Nel borgo antico

TERMOLI. "Sono residente da molti anni nel borgo antico di Termoli. Sento lamentele da parte di alcuni concittadini che all’interno di esso vi è una circolazione di auto non autorizzate.

Mi chiedo come mai le telecamere che furono installate, credo con i soldi dei contribuenti, sono anni che non funzionano. Esse oltre ad essere un ottimo deterrente è anche un ottimo introito nelle casse comunali. Evidentemente Termoli è un comune ricco visto che, oltre a quando descritto, non si applica nemmeno la tassa di soggiorno. Io viaggio moltissimo e credetemi da altre parti le telecamere delle Ztl funzionano eccome. Grazie".

N. D.