Dissesto stradale a Campomarino

CAMPOMARINO. Buongiorno, sono un cittadino di Campobasso, ma prima ancora un molisano che ama la sua regione, senza distinzione di luoghi, pur con tutte le carenze amministrative che si tramandano da anni.

Da circa 25 anni, frequento Campomarino lido (sono un consumato campeggiatore), ebbene devo segnalare per l'ennesima volta il dissesto stradale che porta a contrada Marinelle, zona molto frequentata dai turisti per via del Porto turistico e dalla presenza di villaggi-camping.

Strada piena di buche, che sporadicamente si cerca di coprire con qualche vangata di asfalto. Rammento che la zona è frequentata anche da tante persone che praticano jogging. Al Comune mi hanno riferito che non ci sono risorse economiche. È una vergogna.

Spero che dopo il "25 Settembre", si muova la coscienza di qualche "politico".

Saluti,

Francesco Stivaletti

