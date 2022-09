Rimborso non arriva mai

TERMOLI. «Buonasera sono un cittadino che abita a Termoli da circa 33 anni, tre anni fa mi è venuto in mente di cambiare il nominativo all'utenza dell'acqua, quindi vado alla Acea di Termoli dove faccio il cambio al contatore da mio padre a me fin qui tutto regolare.

Dopo circa un anno mi arriva una nota credito di euro 88 e precisamente dall'8 giugno 2020. Ebbene causa Covid era impossible andare nella sede dell'Acea trovo un numero per contattare via telefono Acea, parlo con un operatore, mi dice come fare e precisamente mi faccio spedire via mail il modulo, invio, telefono dopo un po' di tempo per vedere se hanno fatto il rimborso, ma niente, sempre in lavorazione. Alla fine sono più dieci volte che faccio queste richieste ma ancora nulla, adesso per me è una sfida, non certo un fatto economico, avevo proposto anche di farmeli recuperare sulla bolletta a me intestata per differenza, ma nulla. Mi chiedo ma se questa cosa succedeva a un vecchietto come doveva fare. Grazie per l'attenzione».