Buona sanità al San Timoteo per mia nonna 93enne

TERMOLI. «Vorrei fare i miei complimenti all'ospedale di Termoli, specie al Pronto soccorso, tutti ne parlano male del San Timoteo, ma fortuna che c’è. Per come hanno trattato e curato mia nonna una 93enne e nonostante la sua età, non lasciando nulla al caso, non è mai da sola, è stata ricoverata per problemi respiratori, quindi faccio una grande plauso ai medici del Pronto soccorso, del 118 e alla Rsa Opera serena dove risiede mia nonna».

D. G.