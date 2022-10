Più attenzione al cimitero

TERMOLI. «Domenica primo ottobre al cimitero di Termoli, ho notato una sezione dove il soffitto è molto danneggiato, con calcinacci caduti in alcuni punti, anche la pavimentazione presenta dislivelli pericolosi. Poiché si avvicina la festività di Ognissanti, che porta un maggiore afflusso di visitatori, vorrei suggerire alle autorità un controllo per la messa in sicurezza dei percorsi in prossimità dei loculi. Ringrazio per l'attenzione la redazione di Termolionline».

Lettera firmata

Galleria fotografica