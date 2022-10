Attenti ai prezzi nei supermercati

TERMOLI. L'aumento generalizzato dei prezzi è oramai sotto gli occhi di tutti. Che sia colpa dell'aumento delle materie prime, dei carburanti, della guerra o della speculazione di qualcuno, questo non è facile da capire, ma una cosa è certa: i prezzi esposti devono essere chiari e soprattutto il consumatore ha il diritto di pagare il prezzo esposto sullo scaffale e/o indicato sul cartellino, e non un centesimo di più! Tutto questo in base al combinato disposto dell’articolo 14 Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998 e dell’articolo 1336 del Codice Civile; ciò vuol dire che il prezzo esposto deve essere lo stesso battuto alla cassa. Pertanto, se giunti alla cassa il venditore pretende di farvi pagare di più, dovete pretendere di pagare quanto indicato sullo scaffale o sul cartellino e poco importa se il commerciante si giustifica dicendo che non ha fatto in tempo a cambiare il prezzo.

È bene ricordare che, secondo il Codice del Consumo introdotto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, la pubblicità deve essere «palese, veritiera e corretta», viceversa è considerata ingannevole qualsiasi pratica commerciale che contenga informazioni non rispondenti al vero o che «induca in errore il consumatore medio». Ho dovuto faticare non poco per far capire ad una cassiera quali fossero i miei diritti di consumatore; in maniera piuttosto arrogante, pretendeva o che avessi pagato quanto battuto dalla cassa o che lasciassi la merce prelevata dallo scaffale. È vero che a volte si tratta di pochi centesimi, ma su un carrello pieno di merce può influire anche per svariati euro. Il mio consiglio, oltre che da consumatore, da avvocato che si interessa al diritto dei lavoratori e dei consumatori, è quello di controllare ogni singolo bene acquistato e di verificare che, il prezzo battuto alla cassa, indichi il medesimo importo di quello riportato sullo scaffale o sul cartellino.

Avvocato Roberto Pano