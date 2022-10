Via Nino Bixio, "la lista della spesa"

TERMOLI. «Gentile direttore.

Si parla ancora del centro di Termoli, per l’esattezza di via Nino Bixio. Pieno centro, con la scalinata che porta giù in spiaggia usata da molti.

Con la raccolta differenziata in uso da un anno, la situazione del degrado dovuto alla spazzatura lasciata in strada è migliorata di molto. Eppure questa zona lamenta un altro degrado urbano: la mancanza del taglio dell’erba dove ci sono parcheggi pubblici.

Più volte invitata l’amministrazione comunale ad intervenire con esito negativo. I residenti speravano con l’arrivo dell’autunno migliorasse qualcosa. L’unico miglioramento in atto è la crescita esponenziale di piccoli topi diventati pantegane dalla grandezza pari ad un gatto. Queste bestie hanno la capacità di arrampicarsi sui portoni dei palazzi ad altezza uomo. Non temono l’uomo anzi attaccano feroci per poter entrare magari in cerca di cibo.

Di giorno i residenti possono controllare l’entrata e l’uscita dai palazzi ma di sera con il buio le attenzioni vengono meno.

Chiediamo l’intervento immediato per una derattizzazione e disinfestazione, nonché un taglio erba dove si annidano serpenti ed altri insetti che minacciano l’integrità dei residenti poiché come già precisato in prossimità di parcheggi pubblici.

I residenti».

Galleria fotografica