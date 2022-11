"Grazie ai camici bianchi è un compleanno speciale"

TERMOLI-LARINO. La buona sanità, l’empatia, la professionalità, queste sono le testimonianze che continuano ad arrivare sul San Timoteo.

E questa volta tocca a Giovanni Pangia.

Il signor Pangia oggi, martedì 8 novembre compie 90 anni e la figlia oltre ad auguragli un felice compleanno, ha voluto spendere parole di ringraziamento a tutta l’equipe medica che ha seguito suo padre.

«Il mio papà, Giovanni Pangia oggi compie la bellezza di 90 anni. È stato sempre bene. Ma dal mese di settembre ha subito un’operazione alla cistifellea. Dopo un mese esatto è caduto e si è rotto il femore. Via di nuovo sotto i ferri.

Ora è in riabilitazione a Larino. Non ci credo neanche io. Lui è una roccia che adesso sta bene, nonostante tutto.

Quindi voglio festeggiarlo ringraziando tutti, a iniziare dall'ospedale di Termoli, reparto di chirurgia i dottor De Santis e Bettini che hanno avuto una premura speciale per papà. Il dottor Gagliardi del reparto di ortopedia. Tutti gli infermieri, oss ed infine ringrazio il reparto di riabilitazione dell'ospedale di Larino che ancora sta contribuendo al recupero fisico di papà. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie a te papà che per noi sei un esempio di vita. Auguri da me Maria Grazia, Donato, Gilda, Antonio, Pasquale e Mariaedda. Ti vogliamo bene papà!»

