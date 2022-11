Ciao maestra Visia

TERMOLI. Si è spenta ieri la maestra Visia Cianci, a darne l'annuncio il fratello Giancarlo, i nipoti Benedetto, Maripina, Massimo, Paola, Carla e Pino. I funerali hanno luogo oggi alle 15, nella chiesa di Sant'Antonio, a Termoli.

Per lei è giunto in redazione questo ricordo: «Credo fosse il 1992. Attività di motricità primaria condivisa con la Maestra Visia. Energica ed autorevole. “Farai fatica a lavorare con la sua classe e soprattutto con Lei”, qualcuno mi aveva bisbigliato. Capitò tutto il contrario. Entusiasta, mi aiutò a fare i miei esperimenti. Un giorno in palestra, feci degli esercizi di concentrazione con bambini di scuola elementare, il che è tutto dire. Nel temporaneo silenzio ottenuto, mi fermai con le mani a coppa, mentre i meravigliati bambini mi osservavano. Vidi un ragno che scendeva sul suo filo e proprio sopra le mie mani e ne approfittai. “Ora ragazzi attenti, guardate ed ascoltate perché il mio amico ragno vi vuole salutare”. Rimasi immobile tra lo stupore ed il generale silenzio dei bimbi. Il ragno si fermò poco sopra le mie mani. Affascinati, stupiti ed un po’ spaventati, i bimbi avevano incollato gli sguardi alle mie mani. “Chiudete gli occhi ed ascoltate. Mi sta dicendo che ha un messaggio per ciascuno di voi, ma dovete chiudere gli occhi ed ascoltare il battito del vostro cuore. Chi di voi sentirà i battiti, sentirà anche il suo messaggio ed il suo saluto perché non potrà rimanere molto tempo”

Ed il tempo è passato. Come ciascuno di noi, il ragno tornò al suo nido.

In uno dei piacevoli incontri con la Signora Visia, gustando le sue deliziose melanzane ripiene, mi volle regalare delle carte e, l’ultima volta, mi ha voluto abbracciare e regalarmi un bacio, dicendomi sotto voce “sto morendo”.

Non scrivere, qualcuno mi diceva e dice. Ma a quel cuore percepito dai bimbi, così come al proprio è difficile fermarne i battiti. Fermando i battiti, tagliando le ali o i fili, si muore, si impedisce al cuore di raccontare la vita e le emozioni in esso racchiuse.

Quel ragno tornò al suo nido di ragnatele e la “maestra Visia è tornata risorta nel cuore di quei bimbi e di quanti ha amato”. Una ragnatela di memorie, di volti, di vite, di errori e di amori. Oggi i ragni sono sospesi nel pugno di quanti l’hanno conosciuta. Chiudere gli occhi oggi è più difficile perché le lacrime lo impediscono; ascoltare il cuore anche, perché è in tumulto, ma sentirlo battere è sentire il suo affettuoso saluto nel cuore delle emozioni che ci ha lasciati dove alloggia e risplende la resurrezione.

Ciao Signora Visia e grazie di essere stata con noi».